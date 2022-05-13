Mehmet Ali Erbil'in ahlaksızlık savunması! 'Espri amaçlıydı, yanlış anlaşıldı'

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Hastalığı sebebi ile zor günler geçirirken bu durumdan ders çıkarttığını ve eski hallerine pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, kısa zamanda geri dönüş yaptı.

Çarkıfelek adlı yarışma programı ile yıllarca Türk ahlak yapısına yönelik saldırılara öncülük eden Erbil, katıldığı bir ödül töreninde, sunucu Melike Öcalan’a "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim." dedi.

'Espri' savunması!

Öcalan, Erbil'in sözlerine, "Tek dileğim ne olursa olsun böyle bir adamla bir daha asla aynı ortamda bulunmamak." ifadeleri ile tepki gösterdi.

Hürriyet'e konuşan Erbil, sarfettiği ahlak dışı sözleri, "Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi. Yanlış anlaşıldı." ifadeleri ile savundu.