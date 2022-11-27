Mehmet Ali Erbil Youtube'a düştü! Sonunda bu da oldu...

Mehmet Ali Erbil TikTok fenomenliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu arada oyunculuk ve sunuculuk mesleğine de geri dönen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek yarışması ile dönme kararı aldı.

TikTok uygulamasında hesap açan ve çektiği videolar ile rezil durumlara düşen Mehmet Ali Erbil, 5.nci kez düzenlenen Best Of Turkey Awards ödül törenine katıldı. Sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; tören öncesi konuşan Mehmet Ali Erbil, TikTok uygulaması hakkında itirafta bulundu.

Erbil, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde. Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Ama benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün." dedi.

ÇARKIFELEK YOUTUBE'DE BAŞLIYOR

Yeni projelerinden de bahseden Erbil, "Çok şükür kötü günleri atlattık. İki sinema filmi çektik. Her şey yolunda. Youtube'da Çarkıfelek'i başlatıyoruz. Yine ben sunacağım." dedi.