Mehmet Ali Erbil edepsizinin anlamakta direttiği şey işte bu

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, katıldığı bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi” şeklinde ahlak dışı ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil'e fena ayar verdi. Baştürk, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan’la ilgili sözleri üzerine “Benim her zamanki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı” diyerek hâlâ hiçbir şeyin farkında olmadığını göstermiş.

Keza o gece salonda Mehmet Ali Erbil’in laflarına gülenler de aynı şekilde.

Onlar da farkında değil.

Oysa “Çarkıfelek” zamanlarında değiliz.

Evet, eskiden bu tür laflara alkış tutuluyor, reyting rekorları kırılıyor, çark öyle dönüyordu.

Şu da var: Belki o dönem Erbil’in cinsiyetçi esprilerine maruz kalan kadınlar (ve dahi erkekler) bu durumdan hiç hoşnut değildi, kendilerini her defasında kötü hissediyordu.

Seslerini çıkarsalar bile onları duyacak, anlayacak hassasiyette bir çoğunluğu etraflarında göremiyorlardı. Şimdi öyle değil.

Artık her şey hassasiyetlerle ilerliyor.

Erbil’in anlamadığı ya da anlamakta direttiği şey maalesef bu."