Mehmet Ali Erbil duyurdu! Yılların ahlaksızlığı yeniden geliyor

Yeniakit.com.tr

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile 4 yıldır ekrandan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek adlı ahlaksızlığı yeniden ekrana taşıyacak.

Nasuh Özdemir İstanbuli’nin programına konuk olan Erbil, önümüzdeki aylarda "Çarkıfelek" programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi.

"Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum." diyen Erbil, "Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti. Onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım." ifadelerini kullandı.

Mizah adı altında rezillik ekranlara geri dönüyor!

Mehmet Ali Erbil, yıllarca Türk televizyon ekranına ahlaksızlık taşıdığı Çarkıfelek programının geri döneceğini şöyle duyurdu:

Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda 'Çarkıfelek' programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız.