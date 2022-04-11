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Medya Mehmet Ali Erbil duyurdu! Yılların ahlaksızlığı yeniden geliyor
Medya

Mehmet Ali Erbil duyurdu! Yılların ahlaksızlığı yeniden geliyor

2018 yılında evinin banyosunda düşüp "Kaçış sendromu" adlı hastalığa yakalanan Mehmet Ali Erbil, "Çarkıfelek" programı ile ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:20:00 -
Mehmet Ali Erbil duyurdu! Yılların ahlaksızlığı yeniden geliyor

 Yeniakit.com.tr 

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile 4 yıldır ekrandan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek adlı ahlaksızlığı yeniden ekrana taşıyacak.

Nasuh Özdemir İstanbuli’nin programına konuk olan Erbil, önümüzdeki aylarda "Çarkıfelek" programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi.

"Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum." diyen Erbil, "Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti. Onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım." ifadelerini kullandı.

Mizah adı altında rezillik ekranlara geri dönüyor!

Mehmet Ali Erbil, yıllarca Türk televizyon ekranına ahlaksızlık taşıdığı Çarkıfelek programının geri döneceğini şöyle duyurdu:

Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda 'Çarkıfelek' programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız.

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