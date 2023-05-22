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Sosyal Medya Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'nin çirkin yüzünü ifşa ettiği videosu gündem oldu!
Sosyal Medya

Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'nin çirkin yüzünü ifşa ettiği videosu gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-22 23:09:00 - 2023-05-22 23:18:17

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin, demokrasiye sözde önem veren CHP'yi ifşa ettiği sözleri yine gündem oldu.

Çelebi, "Ben AK Parti'de yaşadığım rahatlığı CHP'de yaşayamadım. Birçok konuda itiraz ettiğim için bana selam vermiyorlardı." dedi.

Kendisini oyları bölmekle suçlayanlara cevap veren Çelebi, "Ülkeyi bölecekler, oyları bölmek ne ki.." diyerek CHP-HDP ilişkisini eleştirdi.

"15 Temmuz'da 6'lı masa iktidarda olsaydı ne yapacaklardı? Bunlar karar bile alamazlardı." diyen Çelebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk vatanı kurtardı ona sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da devleti kurtardı ona da sahip çıkacağız."

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