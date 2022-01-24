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Siyaset Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 10:03:00 -
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çelebi, “Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

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