Mehmet Ali Çelebi kararını duyurdu

Gazeteci Barış Yarkadaş, geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını söyledi.

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. 11 parti ile görüştüğünü söyleyen Çelebi, yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

Çelebi, paylaşımında, "Konuya netlik getirelim: 11 parti sosyalistinden sağ-sol görüşlüsüne cumhur ittifakından millet ittifakına kendi istekleriyle benim talebim olmadan geldi görüştüm. Bu ilgi benim için onurdur. Bugün bir parti yine aradı görüşürüm, mahsuru yoktur. BAĞIMSIZ olarak devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halk TV moderatörü çılgına döndü

Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddiası Halk TV moderatörünü çılgına çevirdi. Yayına bağlanan Çelebi'yi yayından aldılar.