Mehmet Ali Bulut'tan olay uyarı! Sokaktaki lambalar değişiyorsa dikkat

Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, 5G konusuna ezber bozan bir çıkışta bulundu.

Beyaz Tv'd ekranlara gelen Her Açıdan programında konuşan Mehmet Ali Bulut, ‘5G’yi sokak lambalarına mı yerleştiriyorlar’ sorusuna olay bir cevap verdi.

Mehmet Ali Bulut, "İnsanları 5G’ye zorlayacaklar. Bakın internet gidiyor, banka sistemi çöküyor, diyecekler. Bunu bize mecbur edecekler. Aynı şeyi kullanıp duruyorlar. Tanrılık oynamayın. Bir gün ABD Devleti yılbaşında, gidip The Economist’i yapan editörleri sorgulasın. Yani siz bunu nereden biliyorsun? Diye sorsun. 5G’yi sokak lambalarına yerleştiriyorlar. Bu Batı’da var. 5G’ye bizi mecbur edecekler. İnsan hırslarını ve taleplerini kontrol edemediği için her yol düşüyor. İleride bir baz istasyonu olabiliriz. 5G geldiği zaman sizi kontrol edebilirler, size rüya gördürebilirler. İnsanları içeriden bir konsol ile kontrol edecekler. İstedikleri gibi oynayacaklar. Artık insanlığın uyanması lazım" dedi.