  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Ali Bulut'tan olay uyarı! Sokaktaki lambalar değişiyorsa dikkat
Gündem

Mehmet Ali Bulut'tan olay uyarı! Sokaktaki lambalar değişiyorsa dikkat

Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, sokak lambalarına 5G yerleştirilebileceği konusunda uyarılarda bulunarak, 'Bu Batı’da var. 5G’ye bizi mecbur edecekler' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:24:00 -
Mehmet Ali Bulut'tan olay uyarı! Sokaktaki lambalar değişiyorsa dikkat

Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, 5G konusuna ezber bozan bir çıkışta bulundu.

Beyaz Tv'd ekranlara gelen Her Açıdan programında konuşan Mehmet Ali Bulut, ‘5G’yi sokak lambalarına mı yerleştiriyorlar’ sorusuna olay bir cevap verdi.

Mehmet Ali Bulut, "İnsanları 5G’ye zorlayacaklar. Bakın internet gidiyor, banka sistemi çöküyor, diyecekler. Bunu bize mecbur edecekler.  Aynı şeyi kullanıp duruyorlar. Tanrılık oynamayın. Bir gün ABD Devleti yılbaşında, gidip The Economist’i yapan editörleri sorgulasın. Yani siz bunu nereden biliyorsun? Diye sorsun. 5G’yi sokak lambalarına yerleştiriyorlar. Bu Batı’da var.  5G’ye bizi mecbur edecekler. İnsan hırslarını ve taleplerini kontrol edemediği için her yol düşüyor. İleride bir baz istasyonu olabiliriz. 5G geldiği zaman sizi kontrol edebilirler, size rüya gördürebilirler. İnsanları içeriden bir konsol ile kontrol edecekler. İstedikleri gibi oynayacaklar. Artık insanlığın uyanması lazım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nuri BALKANOĞLU

Ne bukadar yaygara yapıyorsunuz kıyameti insan oğlu kendi eliyle koparacağı için gerek yok
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay