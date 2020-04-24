Mehmet Ali Bulut'tan Ebced hesabına göre koronavirüs iddiası: 76 ila 125...

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, 'Ebced hesabına' göre koronavirüsün en az 76 en çok ise 125 gün sonra etkisini yitireceğini söyledi.

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Her Açıdan' programına katıldı.

Mehmet Ali Bulut, canlı yayında kendisine yöneltilen 'Ebced hesabına göre salgın ne zaman sona erecek?' sorusuna şöyle cevap verdi:

Kuran-ı Kerim çok ilginç bir kitaptır. Kuran-ı Kerim'de koronavirüs ne arıyor diyemezsiniz. Bal gibi vardır. Dabbe olarak vardır. Siz bu ilahı kavramların matematik değerlerine yöneldiğiniz zaman çok ilginç şeylerle karşılışıyorsunuz. 'Evden çıkmayacaksın demedik mi sana?' dedikleri bir Peygamber var. Bu Lut Aleyhiselamdır. Kavmi homoseksüel şeylere takıldıkları için aşırı derecede bir uyarıda bulunuluyor. Kavimdekiler, kendilerinin normal ve farklı olduğunu kabul ederek Lut Aleyhiselam'ı eve kapatacaklarını söylemişlerdir. Yani Kuran-ı Kerim'de evde kal, evden çıkma tabirine denk gelen sadece o var. Ben buna baktım. Toplam 554 gün yapıyor. Bu da 1,5 sene yapıyor. Orada 'muhattap olan mümin' kelimesi var. O da 125 gün yapıyor. Burada en şiddetli başlangıcı 11 Mart'ı kabul edebiliriz. Yani bu sürenin üzerine 125 gün ekleyince, bu virüsün etkisi azaltacağını söyleyebiliriz. Buna dair bir takım ayetler vardır. Bizim Niyazi Beki bir abimiz vardır. Türkiye'de cifir noktasında çok iyi bir arkadaşımızdır. O da 'Allah her zorluktan sonra bir kolaylık vardır' ayetinin hesabını yaparak 76 çıkardı. Yani Türkiye'deki karantinanın en az 76 gün devam etme ihtimali var. Ben birçok öngörülerde bulundum. Bunları kehanetle yapmadım. Bir kahin değilim. Kuran-ı Kerim böyle bir kitaptır. Dikkatle baktığınız zaman görebilirsiniz.