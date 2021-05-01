Mehmet Ali Birand tarafsız mıydı? İşte 28 Şubat'ta Müslüman bir gencin sesini kıstığı o an!

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Aydın Doğan'ın Kanal D'sinde yayımlanan Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programında yaşanan bir an, Müslümanların 28 Şubat sürecinde nasıl zulme uğradığını yeniden gözler önüne serdi.

Yasakçı Kemalistlerin yüzüne haykırdı: Yargılanmanızı isteyeceğiz

28 Şubat sürecinin 32. Gün programlarından birisinde söz alan bir genç, başörtülü öğrencilerin uğradığı haksızlıkları anlatıyordu. Bu genç, stüdyoda bulunan yasakçı Kemalist zihniyetin gözünün içine baka baka, "Biz sadece başörtüsü yasaklarının kalkmasını istemeyeceğiz. Başörtüsünü yasaklayan gerçek mimarların da yargılanmasını istiyoruz. Bu yargılanmasını istediğimiz kişiler, psikolojik işkence metodları uygulayan, ikna odaları kurup, Müslüman öğrencilere korkunç işkenceler uygulayan kişilerdir. Bunun başında Necla Arat da vardır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan da vardır. Bunun başında Nur Serter de vardır. Biz onların da sonuna kadar yargılanmasını istiyoruz." dedi.

'Ahirette hakkımızı helal etmeyeceğiz'

Müslümanların hakkını bu ortamda savunan gencin sesi salondakileri rahatsız etti. Salondaki bir grup azgın azınlığın her zaman olduğu gibi sesi yüksek çıktı. Araya, bugün 'tarafsız gazeteci' olarak tanımlanan Mehmet Ali Birand girdi. Herkese söz hakkı verdiği iddia edilen Birand, yönetmene, 'Arkadaşın sesini kısın' talimatı verdi. Mikrofon sesi kısılan genç ise, "Eğer yargılanmayı bu dünyada sağlayamazsak, Ahiret'te hakkımızı helal etmeyeceğiz." diye bağırdı.