Mehmet Ali Alabora'yı özetleyen yorum: Türkiye'ye ihanet ediyorsan Avrupa'da böyle krallar gibi yaşarsın
Gezi kalkışmasında 'Mesele ağaç değil siz hala anlamadınız mı?' sözleriyle eylemlerin amacını itiraf eden ve yurtdışına kaçan Mehmet Ali Alabora'nın Londra'dan paylaştığı fotoğrafı 'Türkiye'ye ihanet ediyorsan Avrupa'da böyle krallar gibi yaşarsın.' yorumunu yaptırdı.
2013 yılında, halkın oylarıyla seçilen meşru hükümeti devirme girişimi olarak hafızalara kazınan ve devleti milyar dolarlık maddi zarara uğratan Gezi olaylarında önemli bir rol alan Mehmet Ali Alabora firari hayatına devam ediyor.
Halka isyan çağrısı yapmıştı
'Mesele ağaç değil siz hala anlamadınız mı?' sözleriyle halka isyan çağrısı yapan Mehmet Ali Alabora olayların bastırılmasının ardından yurtdışına sığınarak 'çapını' belli etmişti.
Önce İngiltere'ye ardından Galler'e kaçan firari Alabora, sosyal medya hesabından Türkiye karşıtı mesajlarına devam ederken bugün yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
'Çapulcu' Alabora, ‘Londra Hatırası’ notuyla Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’la fotoğrafını paylaştı. Alabora'nın paylaşımına 'Türkiye'ye ihanet ediyorsan Avrupa'da böyle krallar gibi yaşarsın.' yorumları yapıldı.