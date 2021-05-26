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Biyografi Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nerede görev yapıyor?
Biyografi

Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nerede görev yapıyor?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, arama motoru Google’un en çok arananlar listesinde yer almasından sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş nerelidir? Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hangi görevlerde bulundu? soruları merak edilmekte. İşte Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 08:23:00 - 2021-05-26 08:23:28
Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nerede görev yapıyor?

Mehmet Aktaş kimdir? 1968 yılında Elazığ’da doğan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu.1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.  Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Mehmet Aktaş hangi görevlerde bulundu?

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

30/06/2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başladı. 18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış olup, 20/07/2019 tarihinde görevine başlamıştır. Vali-Emniyet Genel Müdürü Mehmet Mehmet, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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