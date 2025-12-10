Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucuya o ünlü itmiş: Çok daha büyük isimler var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sekiz şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak ile uyuşturucu kullanılmasına yer sağlamak” suçlarından soruşturma yürütüldüğünü, Mehmet Akif Ersoy dahil dört kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini duyurdu.

Operasyonun ardından sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi.

ERSOY, EN KÜÇÜK İSİM

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ersoy'un bu operasyondaki en küçük isimlerden biri olduğunu öne sürdü. Kütahyalı "Uyuşturucu bataklığına Rezan Epözdemir gibiler tarafından itilmiş ve uyuşturucu bataklığında kendi hayatını mahvetmiş eski İslamcı gazeteci Mehmet Akif Ersoy bu operasyondaki küçük isim... Çok daha büyük isimler var" ifadelerine yer verdi.