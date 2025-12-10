Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucuya o ünlü itmiş: Çok daha büyük isimler var!
Uyuşturucudan gözaltına alındıktan sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gözaltına alınan dört kişinin isimleri resmi olarak açıklanmazken Rasim Ozan Kütahyalı, Ersoy'un bu operasyondaki en küçük isimlerden biri olduğunu öne sürdü. “Çok daha büyük isimler var” diyen Kütahyalı, Mehmet Akif Ersoy’u uyuşturucu bataklığına sürükleyen ünlü ismi de açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sekiz şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak ile uyuşturucu kullanılmasına yer sağlamak” suçlarından soruşturma yürütüldüğünü, Mehmet Akif Ersoy dahil dört kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini duyurdu.
Operasyonun ardından sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi.
ERSOY, EN KÜÇÜK İSİM
Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ersoy'un bu operasyondaki en küçük isimlerden biri olduğunu öne sürdü. Kütahyalı "Uyuşturucu bataklığına Rezan Epözdemir gibiler tarafından itilmiş ve uyuşturucu bataklığında kendi hayatını mahvetmiş eski İslamcı gazeteci Mehmet Akif Ersoy bu operasyondaki küçük isim... Çok daha büyük isimler var" ifadelerine yer verdi.