Nvidia çiplerinin Çin'e ihracatına izin verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın ‘H200’ çiplerini Çin ve başka ülkelerdeki onaylı müşterilere göndermesine onay verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ABD'nin ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın H200 ürünlerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdim” dedi.

Şi’nin olumlu yanıt verdiğini aktaran Trump, “ABD’ye yüzde 25 pay ödenecek. Bu politika, Amerikan istihdamını destekleyecek, ABD imalatını güçlendirecek ve vergi mükelleflerine fayda sağlayacaktır. Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi. Ulusal güvenliği koruyacak, istihdamı artıracak ve ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.