Nvidia çiplerinin Çin'e ihracatına izin verilecek

Trump, Nvidia'nın ‘H200’ çiplerini Çin ve başka ülkelerdeki onaylı müşterilere göndermesine onay verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın ‘H200’ çiplerini Çin ve başka ülkelerdeki onaylı müşterilere göndermesine onay verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, ABD'nin ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın H200 ürünlerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdim” dedi.

Şi’nin olumlu yanıt verdiğini aktaran Trump, “ABD’ye yüzde 25 pay ödenecek. Bu politika, Amerikan istihdamını destekleyecek, ABD imalatını güçlendirecek ve vergi mükelleflerine fayda sağlayacaktır. Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi. Ulusal güvenliği koruyacak, istihdamı artıracak ve ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!

Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yayılan bir sokak röportajı, büyük bir "tiyatro" iddiasıyla gündeme oturdu. Söz konus..
Şok Keşif: Dünyanın Dengesiyle Oynuyor! Çin'in Dev Barajı Sadece Elektrik Üretmiyor

Çin'de bulunan ve dünyanın en büyük barajı unvanına sahip Üç Boğaz Barajı, bilim dünyasını şaşkına çeviren bir etkiyle gündemde. Bu devasa i..
