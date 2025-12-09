  • İSTANBUL
Dünya

Trump: Ukrayna’da seçim zamanı geldi! Maduro’nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump: Ukrayna’da seçim zamanı geldi! Maduro’nun günleri sayılı! Erdoğan benim dostum!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin barış planına uymayan Zelenskiy’e kızarak Ukrayna'da seçim zamanının geldiğini, Zelenskiy’nin savaşı "bahane edilerek" seçimden kaçtığını söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro için “Günleri sayılı” ifadesini kullanan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise dostu olduğunu söyledi. Trump “Avrupalı liderler Erdoğan ile bir sorunları olduğunda onu arayamadıkları için beni arıyorlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya verdiği mülakatta dünya gündemine ve iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen görüşmelere ilişkin Trump, Rusya'nın "şüphesiz müzakere için daha güçlü bir konumda" olduğunu söyleyerek "Bu savaş, 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilirdi. Ancak artık olmayacak. Ben başkan olmasaydım 3. Dünya Savaşı olabilirdi" diye konuştu.

Trump, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunu "iyi ele alamadığını" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD'nin önerdiği barış planını "okumadığını" savunarak "Belki gece okumuştur. Okuduysa hoş olur" ifadesini kullandı.

SEÇİMDEN KAÇMAK İÇİN SAVAŞI UZATIYOR

Ukrayna'da seçim yapılmasının vaktinin gelip gelmediğine ilişkin soruya Trump, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı" yanıtını verdi.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenski'nin kazanabileceğini" dile getirerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor" yorumunu yaptı.

Zelenski'nin "bir şeyleri kabul etmesi gerektiğini" ve Ukrayna'nın savaş boyunca birçok toprak kaybettiğini söyleyen Trump, "Bunun (savaşı) kazanmak olduğunu söyleyemezsiniz" dedi.

ABD’Yİ YÖNETMEK İSTİYORUM AVRUPA’YI DEĞİL

Trump, "Avrupa'nın Ukrayna'yı savaşı kazanana kadar desteklemek istemesine" dair de, Avrupa ile dost olduğunu, kendisinin " gerçek bir düşmanı olmadığını" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da iyi liderleri ve kötü liderleri biliyorum. Akıllı liderleri ve aptal liderleri biliyorum. Gerçekten aptal bazı liderler de var. İyi iş çıkarmıyorlar. Avrupa birçok açıdan iyi bir iş çıkarmıyor. Çok konuşuyorlar."

"Göçmenlerle ilgili yaptıkları bir felaket. Bizde de gelmekte olan bir felaket vardı ancak ben durdurabildim" diyen Trump, Avrupa'ya dünyanın dört yanından insanların göç ettiğini anımsatarak, "Avrupa'nın siyasi olarak doğrucu davranmaya çalıştığını, göçmenleri geri göndermek istemediğini" ifade etti. Trump, bu duruma nasıl müdahil olacağına ilişkin soruyu "ABD'yi yönetmek istiyorum. Avrupa'yı değil." şeklinde yanıtladı.

MADURO’NUN GÜNLERİ SAYILI

Trump, "Venezuela'da Amerikan askerleri görecek miyiz?" sorusuna cevaben "Sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında ise "Günleri sayılı." yorumunu yapan Trump, Maduro'nun uyuşturucu taciri, suçlu, mahkum veya akli dengesi yerinde olmayan milyonlarca insanı ABD'ye yolladığını ileri sürdü.

"Peki, Maduro'yu görevden almak için ne kadar ileri giderdiniz?" sorusunu cevaplamak istemeyen Trump, "Venezuela halkının iyi muamele görmesini istiyorum" diye konuştu.

2 Eylül'de Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye iki kere üst üste saldırılması hakkında konuşan Trump, "Her bir tekneyi batırdığımızda 25 bin kişiyi kurtarıyoruz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "Ve çok yakında karada da onlara saldıracağız" ifadesini kullandı.

⁠ERDOĞAN BENİM DOSTUM!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu belirten Trump, Avrupalı liderlerin bazı durumlarda Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden ricada bulunduğunu kaydetti.

Trump, "Erdoğan benim dostum. Erdoğan ile bir sorunları olduğunda, onunla konuşamadıkları için benim kendisini aramamı istiyorlar" dedi.

Erdoğan ile her zaman anlaşabildiğini kaydeden Trump, "O güçlü bir ülke ve güçlü bir ordu inşa etti" ifadesini kullandı.

