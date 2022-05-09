Mehmed Zahid Sobacı duyurdu! TRT'den Netflix'e alternatif proje

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda gençlerle buluşan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yeni bir dijital platform hazırlığında olduğunu duyurdu.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler Forumu kapsamında, 13 ülke, 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim öğrencisi Antalya'da bir araya geldi.

Forumun ilk dersini İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi.

Altun gençlere yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin iddialarını, tezlerini, haklı duruşunu tüm dünyaya anlatmak yalanla, dezenformasyonla, algı operasyonları ile mücadele etmek yine ülkemizin itibarını artırmak hatta menfaatlerini korumak amacıyla bu süreçte hakikat mücadelesi verdik." dedi.

"Dezenformasyon Çağında Kamu Yayıncılığı" konulu panelde konuşan Sobacı ise, TRT'nin çalışmalarını anlattı.

TRT'nin dijital platform projeleri üzerinde çalıştığını söyleyen Mehmed Zahid Sobacı, şu ifadeleri kullandı:

TRT vizyon projelerinden biri olarak inşallah bu senenin sonuna yetişirse 2023'ün ilk çeyreğine Uluslararası Dijital Platformu'nu inşa edecek. Toplumsal, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğun parçası olarak bu çağda TRT kamu yayıncısı olarak bu dijital platformu kurmak zorunda. Geleceğe yönelik bir daha ki seneye ilişkin vizyon işlerimizden biri bu, dijital platformu inşa edeceğiz. Ki çok katmanlı çok boyutlu çok coğrafyalı çok dilli çok maliyetli zor bir proje…

TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı