Mehmed Zahid Kotku Hoca hatim ve dualarla yad edildi
Mehmed Zahid Kotku Hoca, doğumunun hicri 129. yılında Kuran-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad edildi.
Mehmed Zahid Kotku Hoca, doğumunun hicri 129. yılında Kuran-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad edildi.
Dün akşam AKRA'da yapılan programda, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde okunan hatimlerin duası yapıldı.
1444 Yâd Günleri kapsamında, AKRA’da, Mehmed Zâhid Kotku Hoca'nın Kur’an ve sünnete bağlılık ve çeşitli konulardaki fikirleri ve tavsiyeleri yayınlandı.
Mahmud Esad Coşan Hoca ise doğumunun 87. yılında; 9 Eylül 2022 Cuma günü hatim dualarıyla yad edilecek.