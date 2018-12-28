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Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?

Gazeteci - Yazar Mehmed Şevket Eygi, İsmail Hakkı Pekin’in kendisi hakkındaki, “Fetullah Gülen ile beraber 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi” iftirasına sert tepkide bulunarak "Sen Dönmesin ve bu ülkenin çoğunluğuna düşmanlık ediyorsun, bin türlü entrika çeviriyorsun" cevabını verdi.

28 Aralık 2018 Cuma 00:50
Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?

Milli Gazete Yazarı Mehmed Şevket Eygi, Ulusalcı emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in kendisi hakkındaki, “Fetullah Gülen ile beraber 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildi.” iftirasını bir kez daha yalanlayarak "Sen Dönmesin ve bu ülkenin çoğunluğuna düşmanlık ediyorsun, bin türlü entrika çeviriyorsun. Sizleri deşifre ettiğim için bana yalanlarla, iftiralarla, düzmece iddialarla saldırıyorsunBir Dönme olarak İslam devleti Osmanlı'ya minnet ve teşekkür borçlusun, sen ise hakaret ediyorsun" tepkisinde bulundu.

İşte Mehmed Şevket Eygi'nin yazısındaki o bölüm:

Ben sana Dönme diyorum... Yalan mı söylüyorum, iftira mı ediyorum, bu iddiam düzmece midir?.. Hayır, doğrudur, çok doğrudur. Sen Dönmesin ve bu ülkenin çoğunluğuna düşmanlık ediyorsun, bin türlü entrika çeviriyorsun.

Sen yalancısın, sen müfterisin, sen ahlaksızsın.

Bir Dönme olarak İslam devleti Osmanlıya minnet ve teşekkür borçlusun, sen ise hakaret ediyorsun.

Sizleri deşifre ettiğim için bana yalanlarla, iftiralarla, düzmece iddialarla saldırıyorsun.

Ben sana ne diyorum:

İspat edersen ben şerefsizliği, namussuzluğu, haysiyetsizliği kabul edeceğim, sana iki taşınmazımı, bir dairemi, bir bağ evimi hibe edeceğim, kalemimi kıracağım ve yazı hayatından çekileceğim.

İspat edemezsen sen haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz, alçak olacaksın.

Haydi iddialarını ispat et.

Edemezsin, çünkü yalandır, iftiradır, düzmecedir.

Ben 1959’da Genel Kurmay Özel Harp Dairesine alınmışım.

Yalan yalan yalan!..

O tarihte silik, küçük, tanınmayan 26 yaşında genç bir memurdum.

Benimle birlikte zikr ettiğin FG ise 16 yaşında bir molla öğrenci. Acemi yalancı!..

Seni mahkemeye vereceğim.

Mahkeme Genelkurmay'a soracak ve yalanın iftiran ortaya çıkacak.

Mahkeme bir şey değil, sana beddua edeceğim.

Yalancısın, müfterisin, saldırgansın... İnşaallah belanı bulacaksın.

Hakkındaki iddialara Eygi'den sert cevaplar

Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 00:50
  1. Gazeteci - Yazar Mehmed Şevket Eygi
  2. Mehmed Şevket Eygi
  3. Fetullah Gülen
  4. Özel Harp Dairesi
  5. İsmail Hakkı Pekin

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