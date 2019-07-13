Mehmed Şevket Eygi vefat etti Mehmet Şevket Eygi kimdir

Mehmet Şevket Eygi son dakika haberine göre vefat ettiği öğrenildi. Yıllardır Milli Gazete’de köşe yazılarıyla insanları İslam’a davet eden emri bil mağruf nehiy anil münker yapan Mehmet Şevket Eygi’nin kim olduğu merak ediliyor. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı. İşte hayata gözlerini yuman Mehmed Şevket Eygi biyografisi.

Mehmet Şevki Eygi, bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Mehmet Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak geldi. Eygi'nin cenazesinin bugün (Cumartesi) ikinci namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Gazeteci-yazar. 7 Şubat 1933, Ereğli / Zonguldak doğumlu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.