Meghan geldi ortalık karıştı... İngiliz Kraliyet ailesinde bölünme: “Diktatör” suçlaması!

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İngiliz medyasına yansıyan iddialar üzerine ismi açıklanmayan ancak Cambridge Düşesi Kate’in yakın arkadaşlarından birisi olduğu söylenen kaynak, “Kate ve Meghan’ın gerçekten çok farklı kimseler olup hakikaten birbirleriyle geçinemediklerini” ifade etti.

Vaziyetin bununla sınırlı olmayıp aralarındaki ayrışmanın prens kardeşleri de vurmuş olabileceği kaydedildi. Nitekim Daily Mail’in “kraliyet kaynaklarına” istinaden yaptığı haberinde çiftlerin, yılbaşını da birbirlerinden ayrı olarak farklı mekânlarda geçireceğini duyurdu.

“Meghan ne isterse alıyor, Prens Harry ise diktatör biri”

İngiliz medyasında “içeriden kaynaklara” dayandırılarak yapıldığı ileri sürülen haberlerde geçen iddia ve ifadeler de dikkat çekici bir vaziyette.

Buna göre prens Harry’nin bir “diktatör” karakterinde olduğu kaydediliyor. Bu tavrına bir misal olarak getirilen örnekte ise, bir seferinde ne kardeşi prens William’ın, ne saray görevlileri ne de hizmetlilerin karısı Meghan’a kırmızı halı sermemelerinden ötürü amirane bir tutum takındığı ve insanları rencide ettiği kaydediliyor. Bu durum Batı medyasında makam sahiplerine pek kolaylıkla “diktatör” denilebildiğini de düşündürmektedir.

Yine İngiliz medyasında geçtiğine göre, Kate Middleton “vazifeşinas” ve “tutumlu” olarak anılırken, Meghan Markle “şovcu” olarak lanse edilmektedir. Filvaki yıllar içinde Kate’in, 14 sene evvel giydiği çizmelerini hala giymesi, eskiden kullandığı elbiseleri kamu içinde mükerreren kullanması gibi özellikleri onun medyada “tutumlu” biri olarak övülmesine yol açmıştı. Buna mukabil Meghan Markle, evlendikten sonra halk içinde çıktığı ilk 22 kıyafetin sadece ikisinde İngiliz tasarımcılara tâbi olması, Avustralya’ya yaptıkları uzun ziyaretlerinde yekunu 130.000 pound tutan çeşit çeşit elbiseler giymesi ile tepki çekmişti. Meghan’ın sadece Fiji’ye yaptıkları ziyaret günü giydiği kıyafet 2.400 dolar civarındaydı.

“Taşınmaları halka 5 milyon Pound’luk bir yük bindirebilir”

Diğer yandan Harry ve Meghan’ın taşınacakları yeni yerin (Frogmore Cottage) emniyeti için alınacak tedbirler ve bunun yükleyeceği masraf da gündem oldu.

Eski kraliyet muhafız subayı Ken Wharfe’ın Daily Mail’de yer alan açıklamasına göre, binayla alakalı masraflar ve güvenlik ayarlamalarının bu yıl toplamda 5 milyon pound tutartına ulaşabileceği anlaşılıyor. Gazete bunu, “vergi veren insanların yüzleşeceği” bir durum olarak okurlarına duyurdu.

Bu durum haliyle birçok okurun tepkisine yol açtı. Durumu “tiksindirici” olarak bulduğunu ifade edenler olduğu gibi, “Meghan’ın gerçekten güvenlk masrafları ve vergi verenlerin paralarını düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Onun tek meselesi kendisi” sözleriyle yeni prensesten rahatsızlıklarını dermeyan edenler de görüldü.

İngilizler 8. Edward’ı hatırlıyor!

William ile Harry arasında yaşanan ayrılık, İngiliz medyasında “acı verici hikâye” olarak ifade edilen 8.Edward ve kardeşi 6.George arası vukua gelen hadiseyi hatırlatmış gözüküyor.

Buna göre 1936 yılında kral 8. Edward, aşık olduğu Amerikalı sosyetik kadın Wallis Simpson ile evlenmek istediğinde kriz yaşanmıştı. Neticede, İngiliz medyasında “arsız” olarak ifade edilen Simpson ile evlenebilmek uğruna Edward, tahttan çekilmişti. Bu durum “Kraliçe Anne” olarak bilinen ve şu anki kraliçe 2.Elizabeth’in annesi ve 6.George’un eşi olan kraliçe Elizabeth’in de nefretine yol açmıştı. Zira onun Wallis’i pek kıskanıp esasen Edward ile evlenmek istediği fakat yoluna daha sonra “o kadın” diye andığı Wallis’in çıktığı kaydediliyor.