Meğer PKK, devletini kurmuş bile! Hem de bakın hangi ülkede

Özay Şendir, Milliyet gazetesinde yazdığı köşe yazısında PKK'nın Almanya'da devlet kurduğunu ifade etti. Almanya'nın, PKK'nın Suriye kolunu desteklediğini ve Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını belirten Şendir ayrıca, Almanya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uyguladığını, ancak diğer çatışma bölgelerine silah sattığını vurguladı. Şendir, Almanya'nın terör örgütlerine karşı tutumunu eleştirerek Türkiye'nin NATO kapsamında Almanya'yı savunmak zorunda olmadığını ifade etti. Şendir, özetle şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK’nın bölgemizde bir devlet kurma hayali uzun yıllar önce çöp olmuştu.

Fakat kimse farkına varmadan PKK bir başka coğrafyada devletini kurmuş zaten.

Eski müttefikimiz, bugüne kadar hiç savaşmadığımız Almanya, bugün Almanya görünümlü PKK devleti haline gelmiş.

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(...) ABD’nin 24 Haziran’da açıkladığı İnsan Kaçakçılığı Raporu’nda terör örgütünün Suriye kolunun çocuk kaçırma, çocuk tacizi konusunda yaptıkları anlatılıyordu. Bugün terör örgütünün Suriye kolu Almanya’da yasaklı değil, istediği gibi at oynatıyor.

Almanya prensip olarak çatışma bölgelerine silah satmadığını söyler hep. Ukrayna’ya yolladıklarını geçtim, Yemen’deki savaşın tarafı Suudi Arabistan’a, Libya’daki savaşın tarafı Mısır’a milyarlarca avro değerinde silah satarken, Türkiye’ye ambargo uyguluyorlar.

Sadece Eurofighter’da değil obüs parçaları ya da deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları için de aynı durum geçerli.

Alman şirketler Türkiye’de on milyarlarca avro değerinde yatırım yaparken, Alman Hükümeti ve hatta devleti Türkiye’yi başka türlü görüyor.

Bugüne kadar Almanya’yı kurtaran şey ABD’nin yaptığı düşmanlıkların sayısının Berlin’in yaptıklarından fazla olmasıydı.

Artık sayıca eşitlendiler ve Almanya, Türkiye sokaklarındaki sempatisini tamamen yitirdi.

Yarın Rusya Almanya’ya saldırırsa, Türkiye olarak NATO kapsamında Almanya’yı savunmak zorunda değiliz. Aksine, 5. Madde için veto yetkimizi kullanıp, diğer NATO üyelerinin yardımını da engelleyebiliriz.

Bunca çifte standart, terör seviciliği, FETÖ koruyuculuğu elbette karşılıksız kalmayacak... (...)"