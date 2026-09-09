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Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

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IHA Giriş Tarihi:

Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

Manisa’nın Demirci ilçesinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından olan yerli siyah ve sarı incirde hasat sezonu başladı. Bölgede üreticiler, olgunlaşan incirleri toplamak için yoğun mesaiye girdi.

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Foto - Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, binbir emekle topladıkları organik incirleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Demirci ilçesine bağlı Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde yetiştirilen incirler, sabahın erken saatlerinde tazeliğini koruması amacıyla özenle toplanıyor. İncirler, ebatlarına ve kalitelerine göre sınıflandırılarak kasalara yerleştiriliyor.

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Foto - Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

Yaklaşık iki ay sürecek olan hasat sonunda hazırlanan ürünler, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine sevk edilecek. İncir rekoltesinde en yüksek paya sahip olan Boyacık Mahallesi'nde bu yıl mevsimsel yağışların olumlu etkisiyle ürün bolluğu yaşanıyor. Yöredeki üreticiler, incirin meyve tutumunu sağlamak için asırlardır geleneksel yöntemleri uyguluyor. Dışarıdan getirilen 'yoz' erkek incirlerin dizilerek ağaçlara asılması işlemi (ilekleme) sayesinde, doğal yolla döllenme sağlanarak verim artırılıyor. Üreticiler ürünlerini bölgeye gelen toptancılara satmanın yanı sıra Simav, Köprübaşı, Salihli ve Gediz semt pazarlarında taze taze tüketicinin beğenisine sunuyor.

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Foto - Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

12 bini aşkın ağaçtan 185 ton rekolte bekleniyor İlçe genelindeki üretim potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, "İlçe genelinde 415 dekar alanda yer alan 12 bin 310 adet incir ağacından yıllık ortalama 185 ton rekolte elde ediliyor. İncir üretiminin yöremizde artması, çiftçimize ek gelir olması için ziraat mühendislerimiz ile çiftçimize ağaç dikimi ve bakımı üzerine zaman zaman eğitimler yapıyoruz" dedi.

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Foto - Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

İlçede 5 dönümlük arazisinde incir yetiştiriciliği yapan 70 yaşındaki Sabri Erdem, geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "İncir hasadımız Eylül ayı itibariyle hız kazanır. Meyvenin tutması için Haziran ayında 'erkek yemiş' dediğimiz yoz incirleri dışarıdan temin edip ağaçlarımıza boncuk gibi takarız. Bu aşılama yapılmazsa ürün dökülür, verim alınamaz. Nisan ayında ağaçlarımızın diplerini süreriz. Fenni gübre veya ilaç kesinlikle kullanmayız; ihtiyaç olursa sadece organik hayvan gübresi atarız. Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşan meyveleri sabah ve akşam toplayarak ya gelen tüccara veririz ya da pazarda kendimiz satarız. Hasadımız Kasım ayına kadar sürer." Atadan kalma mesleği yaşattıklarını belirten üretici Lütfü Karatekeli ise ürünlerin doğallığına dikkat çekerek, "İncir üreticiliğini dededen, babadan öğrendik. İncirlerimizi tamamen doğal ve organik yetiştirip semt pazarlarında tüketiciye ulaştırıyoruz. Siyah ve sarı olmak üzere iki ana çeşidimiz var. Kışın diplerin bellenmesi, budanması ve sürülmesiyle bakımı yapıyoruz. Haziran ayında ilekleme, yani sinek vasıtasıyla doğal aşı transferini gerçekleştiriyoruz. Temmuz başından Kasım sonuna kadar taze ürün elde edebiliyoruz. Sabah topladığımız taze incirleri hem pazarda satıyor hem de bahçemize gelen toptancılara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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