Demirci incirinde hasat heyecanı başladı

İlçede 5 dönümlük arazisinde incir yetiştiriciliği yapan 70 yaşındaki Sabri Erdem, geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "İncir hasadımız Eylül ayı itibariyle hız kazanır. Meyvenin tutması için Haziran ayında 'erkek yemiş' dediğimiz yoz incirleri dışarıdan temin edip ağaçlarımıza boncuk gibi takarız. Bu aşılama yapılmazsa ürün dökülür, verim alınamaz. Nisan ayında ağaçlarımızın diplerini süreriz. Fenni gübre veya ilaç kesinlikle kullanmayız; ihtiyaç olursa sadece organik hayvan gübresi atarız. Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaşan meyveleri sabah ve akşam toplayarak ya gelen tüccara veririz ya da pazarda kendimiz satarız. Hasadımız Kasım ayına kadar sürer." Atadan kalma mesleği yaşattıklarını belirten üretici Lütfü Karatekeli ise ürünlerin doğallığına dikkat çekerek, "İncir üreticiliğini dededen, babadan öğrendik. İncirlerimizi tamamen doğal ve organik yetiştirip semt pazarlarında tüketiciye ulaştırıyoruz. Siyah ve sarı olmak üzere iki ana çeşidimiz var. Kışın diplerin bellenmesi, budanması ve sürülmesiyle bakımı yapıyoruz. Haziran ayında ilekleme, yani sinek vasıtasıyla doğal aşı transferini gerçekleştiriyoruz. Temmuz başından Kasım sonuna kadar taze ürün elde edebiliyoruz. Sabah topladığımız taze incirleri hem pazarda satıyor hem de bahçemize gelen toptancılara veriyoruz" ifadelerini kullandı.