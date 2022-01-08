Meğer her şey ortadaymış... Kazakistan'a gönderilen Rus komutan 'işgalci' çıktı!
Rusya'nın Kazakistan'a gönderdiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü Komutanlığı'na getirilen ismin daha önce görev yaptığı yerler dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanlığı’na Rusya Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Andrey Serdyukov’un getirildiğini açıkladı.
Kırım’ı işgalinde görev almış
Serbestiyet'in aktardığına göre Serdyukov, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgalinde görev almıştı.
Kırım’daki görevi sırasında Rusya medyasında “harika bir organizatör” diye değerlendirmeler çıkmıştı.
Kırım’dan sonra Rusya’nın Suriye’deki harekâtlarında görev alan Serdyukov, Birinci ve İkinci Çeçen Savaşları’na da katıldı.