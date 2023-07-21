MEGEM’de yeni dönem iş garantili meslek kursları başlıyor

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından kurulan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), meslek ve iş sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 33'üncü dönem kurslarına 301 kişi başvuru yaparken, gerçekleşen yazılı ve sözlü mülakatlar sonucu 105 kişi eğitim almaya hak kazandı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) katkılarıyla gerçekleşecek olan eğitimlerde 31 kursiyere 'CNC Tezgâh Operatörlüğü', 30 kursiyere 'Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü', 20 kursiyere 'Kaynak Teknolojileri', 16 kursiyere 'Makine Bakım ve Montaj' eğitimleri ile 8 kursiyere 'Montaj Operatörlüğü' eğitimi verilecek. 2,5 ay sürecek olan eğitimler sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak.

"Sanayimizdeki iş gücü açığını MEGEM ile gidermeye çalışıyoruz"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, mesleki eğitimler veren MEGEM ile 14 yıldır Eskişehir sanayisindeki iş gücü açığına çözüm bulduklarını ifade ederek, “MEGEM, 14 yıldır sanayicilerimizin hizmetinde, sanayimizin kalifiye personel eksikliğine önemli ölçüde katkı sunuyor. Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarının toplamda bin 500’e yakın acil işçiye ihtiyacı var. Yılda 400’ün üzerinde kişiyi sanayimize kazandırarak iş gücü açığının azaltılmasına çok önemli bir katkı sağlıyoruz. MEGEM’den mezun olanların yüzde 98’i istihdam ediliyor. Gençlerimizin kurs bitiminde yüksek ücretlerle Eskişehir’in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor. Özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak onların iş sahibi olmalarına çok daha fazla önem veriyoruz” diye konuştu.

"Gençlerimiz geleceğin sanayide olduğunu bilsinler"

Başkan Küpeli, 33'üncü dönem kursiyerlerine başarı dileyerek, “Her dönem olduğu gibi bu dönem de mesleği olmayan ve iş arayan gençlerimize seslenmek istiyorum. Gençlerimiz geleceğin sanayide olduğunu bilsinler. Sanayi kuruluşlarımızda nitelikli insan gücüne ihtiyacı var. Buradan iş arayan ve meslek öğrenmek isteyen 18-35 yaş grubundaki herkesin MEGEM’in web sayfası üzerinden başvurmalarını istiyoruz. Yeni dönemlerde onları da kursa alıp, her birini iş sahibi yapabiliriz. İş arayanlar ve meslek öğrenmek isteyenler şimdiden yeni dönem kurslarımızı takip etsinler ve başvurularını yapsınlar. Bu dönem kurslarımıza katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

33'üncü dönemde 105 kursiyere eğitim vereceğiz

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya’da, BEBKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 33'üncü dönem kurslarına 301 kişinin başvuruda bulunduğunu, sınavlarda başarılı olan 105 kişinin ücretsiz eğitim almaya hak kazandığını belirtti. Her dönem olduğu gibi 33'üncü dönem kurslarına da yoğun bir başvuru olduğunu söyleyen Özkaya, “Bu hafta gerçekleştirdiğimiz sınav ve mülakatlarda başarı elde eden kursiyerlerden 105’i MEGEM’de ücretsiz kurs almayı hak kazandı. Kursiyerlerimizin 31’i CNC tezgâh operatörlüğü, 30’u kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü, 20’si kaynak teknolojileri, 16’sı makine bakım ve montaj ile 8’i ise montaj operatörlüğü alanlarında ücretsiz eğitim görecekler. 2,5 ay sürecek olan kursumuzda eğitim alacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Kurs sonunda her birinin bir mesleği ve sanayide işi olacak. Tüm imkanlarımızla sanayimize iş gücü yetiştirmek için uğraş veriyoruz. Sanayide kaliteli büyüme ve verimlilik, iyi eğitilmiş insan gücüyle olabilir. Bizde Eskişehir OSB olarak bu konuda elimizdeki tüm imkanları sanayimiz için kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

MEGEM ailesi olarak Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü yetiştirmeye devam edeceklerini söyleyen Özkaya, katkılarından dolayı BEBKA’ya teşekkürlerini iletti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO