Megakent İstanbul’da trafik çilesi arttı: Yoğunluk yüzde 78’e çıktı

İstanbul’da mesai sonrasında evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların evlerine yolculuğu çileye döndü. Megakentti E-5 ve TEM otoyolunun yanı sıra ara sokak ve caddelerde de yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluk 78 seviyelerine ulaştı

Ankara ve Edirne istikametini iki yönlü de yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile E-5 Karayolu Edirne istikametinde bölgesel olarak trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 78 seviyelerine ulaştı.