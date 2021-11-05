Megakent İstanbul’da trafik çilesi arttı: Yoğunluk yüzde 78’e çıktı
İstanbul’da trafik çilesine bir türlü çözüm bulunamıyor. Özellikle haftanın son mesai günü ulaşım trafiği durma noktasına geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu İstanbul’da sürücüler zaman zaman gerginleşti.
İstanbul’da mesai sonrasında evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların evlerine yolculuğu çileye döndü. Megakentti E-5 ve TEM otoyolunun yanı sıra ara sokak ve caddelerde de yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluk 78 seviyelerine ulaştı
Ankara ve Edirne istikametini iki yönlü de yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile E-5 Karayolu Edirne istikametinde bölgesel olarak trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 78 seviyelerine ulaştı.