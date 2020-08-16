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Aktüel

Mega yat "Scheherazade" Bodrum'a demirledi

Uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen 140 metre uzunluğundaki motor yata, yakıt ikmali yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:59:59 -
Mega yat "Scheherazade" Bodrum'a demirledi

MUĞLA (AA) - Dünyanın sayılı yatları arasındaki "Scheherazade" isimli mega yat Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum açıklarına gelen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki motor yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen yat, helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.

İnşasının bu yıl tamamlandığı belirtilen yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

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