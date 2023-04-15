MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.
SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi : 13 Nisan 2023
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Son Başvuru Tarihi : 16 Haziran 2023
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 19 Haziran 2023
Sınav Giriş Tarihi : 21 Haziran 2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 23 Haziran 2023
GENEL ŞARTLAR
- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
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