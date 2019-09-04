0553 313 94 23

Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı

Geçtiğimiz yıl medya şirketlerini Demirören Holding'e satan Aydın Doğan'ın, kızları tarafından medyaya dönmesi yönünde baskılar yapıldığı haberleri üzerine Doğan Holding'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:53
Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı

2018 yılı Nisan ayında medya şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Holding'e satan Doğan Holding'in yeni bir arayışta olduğu, özellikle Aydın Doğan'ın kızları tarafından medyaya dönme yönünde babalarına baskılar yaptığı dün medyaya yansıdı.

Söz konusu haberlerde, Doğan'ın kızlarının, medya sektöründen çekildikten sonra; güçlerini kaybettikleri, kendilerini boşlukta hissettikleri ve bu alanda uzmanlaştıkları için medya sektörüne tekrar dönmek istedikleri iddia ediliyordu. Baba Doğan'ın ikna edilmesi halinde Show TV ve Habertürk'e talip olunacağından bile bahsedildi.

"Doğan Grubu'nun kesinlikle böyle bir planı yok"

Medyada geniş yer bulan bu haberlerin ardından Doğan Holding'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya sitelerinde, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde söylentiler yer aldığı öğrenilmiştir. Sözkonusu söylentiler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Doğan Grubu'nun yazılı veya görsel medyaya tekrar yatırım yapmak gibi bir planı kesinlikle bulunmamaktadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:53
  1. Demirören Holding
  2. Doğan Holding
  3. Aydın Doğan
  4. Show TV
  5. Habertürk
  6. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)

YORUM YAZ

  • Murat. Murat. 40 dk önce
    ... Aydın. Tam. Suç. Makinası.Vergi. Kaçakçılığı. Darbeye. Yardım. Devlet. Başkanına hakaret. Tehtit. Suç. Örgütü. Kurma. Belki. bizim. Bilmedimiz. 1000 ce. Suç. iștirak. Etme. Belki. 10larca. Adam. Öldürme.Yaralama. Petrol. Ofisine. Devletin. Çöktü. 600 million. Halk. Bankası. Parasıyla.Devleti. Soydu. Yaziyor. Yazın. Yayınlayın. Lutfen.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi
  1. Nijerya'da Güney Afrika'daki..
  2. Minik Eymen'in cenazesi yakınlarına..
  3. İzmir’de ilkokulda yangın
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki..
  5. Zonguldak’ta acil çağrılar tek bir..
  6. Ergenekon davasında gerekçeli karar
  7. Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2..
  8. İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
  9. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
  10. 8. katın penceresine çıkan kadın..
  11. Adalet Bakanı Gül, gençlik kampında..
  12. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası Hatay’da..
  13. İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
  14. Denizli Basket’in yabancı oyuncuları..
  15. O eski koca tutuklandı
  16. Sodexo’dan Restaurant Pass Mobil Kart
  17. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı devam..
  18. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  19. MÜSİAD'tan enflasyon açıklaması
  20. 5 Eylül coşkusu Esenköy’de başladı
  21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
  22. TurAz Kartalı 2019 tatbikatı devam..
  23. İngiltere Maliye Bakanı'ndan “kemer..
  24. Trabzonspor’un eski Asbaşkanı..
  25. ABD'de Michigan eyaleti "elektronik..
  26. Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! Kale..
  27. 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? |..
  28. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu,..
  29. Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
  30. Netanyahu’nun ziyareti nedeniyle Hz...
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
“Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
“Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

Günün Karikatürü

04 Eylül 2019
Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!