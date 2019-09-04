Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı

2018 yılı Nisan ayında medya şirketlerini 916 milyon dolara Demirören Holding'e satan Doğan Holding'in yeni bir arayışta olduğu, özellikle Aydın Doğan'ın kızları tarafından medyaya dönme yönünde babalarına baskılar yaptığı dün medyaya yansıdı.

Söz konusu haberlerde, Doğan'ın kızlarının, medya sektöründen çekildikten sonra; güçlerini kaybettikleri, kendilerini boşlukta hissettikleri ve bu alanda uzmanlaştıkları için medya sektörüne tekrar dönmek istedikleri iddia ediliyordu. Baba Doğan'ın ikna edilmesi halinde Show TV ve Habertürk'e talip olunacağından bile bahsedildi.

"Doğan Grubu'nun kesinlikle böyle bir planı yok"

Medyada geniş yer bulan bu haberlerin ardından Doğan Holding'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya sitelerinde, Doğan Grubu'nun yurt içinde faaliyet gösteren bazı medya varlıklarını satın almak suretiyle tekrar medya sektörüne döneceği yönünde söylentiler yer aldığı öğrenilmiştir. Sözkonusu söylentiler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Doğan Grubu'nun yazılı veya görsel medyaya tekrar yatırım yapmak gibi bir planı kesinlikle bulunmamaktadır."