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Medyatik isimlerden 15 Temmuz mesajları

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde medyatik isimler sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
Medyatik isimlerden 15 Temmuz mesajları

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 248 vatandaşımızın şehit olduğu, 2196 vatandaşmızın ise yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Yaşanan acılar hale tazeliğini korurken medyatik isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından darbeye karşı mesajlar yayınladı.

Acun Ilıcalı



15 Temmuz’un 3. yılında demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Ali Şan

Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi..Ama hesaba katmadıkları şey,Mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek,tankların,silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yice Türk Milletiydi..Allah’ım birdaha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah.

Demet Akalın



Unutmak yok! Şehitlerimize yüce rabbimden rahmet diliyorum

Mustafa Ceceli

15 Temmuz 2016... Darbeci zihniyete kilit vurulan, geçit verilmeyen, kalleşin planının ayağına dolandığı gece. Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan mekânı cennet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Deniz Seki

Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum

Şoray Uzun

Ömer Halisdemir... Erol ve A.Tayyip Olçok... ve daha niceleri… Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Allah bu Necip millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın !.. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız !

Merve Özbey

Ne zor bir gündü... Bizler bir olduğumuzda bütün dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik... Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasınunutmadık, unutmayacağız...Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim... kahraman Gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum.

Işın Karaca

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3. yıldönümünde. Bugüne kadar bu vatan için canını hiçe saymış.Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Minnetle AnıyorumNe mutlu Türküm diyene...

Fatih Ürek

Unutmuyoruz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

İbrahim Tatlıses

Sayın CumhurBAŞKANımızın önderliğinde; milletimizin eşsiz zaferiyle sonuçlanan 15 Temmuz Destanı’nın 3. yılında, şehit olan kahraman vatandaşlarımızı rahmet ve minnet ile anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yonca Evcimik

15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Ceyhun Fersoy

Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum...Onları minnetle anıyorum.

Hakan Hatipoğlu

15 Temmuz... Demokrasimiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah bir daha böyle günleri ülkemize yaşatmasın.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
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