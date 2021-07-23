Medyascop sahibi kim? Medyascop kimin?

Medyascop sahibi kim olduğu bir kaç gündür merak ediliyor. ABD merkezli Chrest Foundation isimli vakıfın Türkiye’de faliyet gösteren medya şirketlerine para yardımı yaptığını açıkladı. ABD’den para yardımı alan medya şirketi arasında Medyascop da var. Medyascop sahibi Ruşen Çakır.

Medyascop kimlerden para alıyor?

Medyascope’ta “Destekte Bulunanlar” bölümüne girdiğimizde yardım alınan kuruluşların listesi çıkıyor karşımıza. İlk sırada ABD merkezli Chrest Vakfı geliyor. Destek veren kuruluşlar listesi isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa Birliği destekli European Endowment For Democracy ve Alman Yeşiller Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Heinrich Böll Stiftung ile devam ediyor. Bir de İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı Sida var. Tekrar ABD merkezli kuruluş Chrest Vakfı’nın destek verdiği sosyal medya kuruluşlarına dönecek olursak Medyascope’u 49.995 dolarla Serbestiyet, 60 bin dolarla 140journos ve 124.015 dolarla P24 takip ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz” açıklamasında bulunmuştu.