0553 313 94 23

“Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen Nuri Karahasanoğlu: Bizi diğerlerinden ayıran işte bu!

Akit Medya Grubu Genel Müdürü Nuri Karahasanoğlu, “İzleyicilerimiz reklamlara baksın, Akit’in farkı anlaşılır” dedi. Türkiye’nin, ümmetin son kalesi olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, “Medyanın son kalesinin de Akit Medya Grubu olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

13 Eylül 2019 Cuma 17:09

Müslümanların gür sesi Akit, 27 yıldır ilkesinden taviz vermeden yayınlarına devam ediyor. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Genel Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahsanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetemizin kuruluşunun 27’nci yıl dönümü dolayısıyla Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu programda anılarını paylaştı.

“Akit’in farkı reklamlarından anlaşılır”

Programda Nuri Karahasanoğlu, Akit’in ilkelerinden taviz vermediğine dikkat çekerek, reklam politikasından bahsetti. Akit’in diğer medya gruplarından farkının önemli bir bölümünün reklam politikası olduğunu belirten Nuri Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bir kere izleyicilerimiz şunu görsünler; reklamlarına baksınlar, Akit’in farkı anlaşılır. Hem gazetede, hem internet haber sitesinde, hem de televizyonda. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bir kere, faizli banka reklamı yayınlamıyoruz.

Diğer taraftan, açık yerleri kapalı yerlerinden fazla olan kadın görselli reklamları da almıyoruz. Şu an medyamızda, bizim mahallemizde sabahları sohbet programları, hatim programları yayınlayıp da, ‘Kahrolsun İsrail, Kudüs Müslümanlarındır’ deyip, hem de Ramazan günü izleyicilerine Amerikan içeceğiyle iftar açtıran bir kanal özelliğine sahip olmadık biz, olmayacağız. Bu konuda ne olursa olsun taviz vermeyiz. Buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Özellikle mütedeyyin ve muhafazakar iş adamlarına... Bazı olaylara şahit oluyoruz ki gerçekten içimiz cız ediyor. bugün Amerika’nın Türkiye temsilcisi olan kanala reklam veren kurumlar, maalesef Akit’e reklam vermiyor. Biz yeri ve zamanı geldiğinde, bunları bir şekilde kamuoyuna deklare ederiz.

Diğer medyadan önemli farklarımızdan biri de, herhangi bir yan kuruluşumuz, holdingimiz yok. Gazetemize, televizyonumuza, haber sitemize kaynak oluşturacak herhangi bir mekanizma yok. Sadece sattığımız gazetenin bedeli ve reklamlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Özellikle birçok kanala verip de Akit TV’ye vermeyenleri de buradan açıkça kınıyorum. Hani diyoruz ya, Türkiye ümmetin son kalesi... Medyanın da son kalesinin Akit Medya Grubu olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:09
  1. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  2. Akit Medya Grubu Genel Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahsanoğlu
  3. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Muharrem Coşkun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
    1. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    2. Trabzon'da çalınan fındıklar için..
    3. Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü..
    4. Türk tekstili Moskova’da beğeni topladı
    5. Döviz kurları
    6. Milas Zeytin Hasat Şenliği üst kurul..
    7. "Asla başaramayacaklar"
    8. Sütten çökelek nasıl yapılır?
    9. Akdeniz Üniversitesinde aşure günü..
    10. Sokak lambası yüzünden akıma kapılan..
    11. Girişimci kadınlara 875 milyon lira..
    12. Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL..
    13. Gastroantep’teSanko Üniversitesi de..
    14. Muş’ta “Teröre Lanet Yürüyüşü”..
    15. “Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen..
    16. Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor
    17. ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli..
    18. Tarhana yapımı tarifi
    19. FIBA Dünya Kupası’nda finalin adı:..
    20. SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı..
    21. Hattat Hüseyin Gündüz hat sanatının..
    22. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3..
    23. Kulu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    24. Sırbistan'da "Türk Film Haftası"..
    25. Adliyede aşure ikramı
    26. Karadenizbirlik üreticinin yanında
    27. Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatından..
    28. Kars’ta saman fiyatları hayvan..
    29. Orman yangını çıkarmaya çalışan..
    30. Başkan Aydıner vatandaşlara aşure..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi