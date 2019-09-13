“Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen Nuri Karahasanoğlu: Bizi diğerlerinden ayıran işte bu!

Müslümanların gür sesi Akit, 27 yıldır ilkesinden taviz vermeden yayınlarına devam ediyor. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Genel Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahsanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetemizin kuruluşunun 27’nci yıl dönümü dolayısıyla Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu programda anılarını paylaştı.

“Akit’in farkı reklamlarından anlaşılır”

Programda Nuri Karahasanoğlu, Akit’in ilkelerinden taviz vermediğine dikkat çekerek, reklam politikasından bahsetti. Akit’in diğer medya gruplarından farkının önemli bir bölümünün reklam politikası olduğunu belirten Nuri Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bir kere izleyicilerimiz şunu görsünler; reklamlarına baksınlar, Akit’in farkı anlaşılır. Hem gazetede, hem internet haber sitesinde, hem de televizyonda. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bir kere, faizli banka reklamı yayınlamıyoruz.

Diğer taraftan, açık yerleri kapalı yerlerinden fazla olan kadın görselli reklamları da almıyoruz. Şu an medyamızda, bizim mahallemizde sabahları sohbet programları, hatim programları yayınlayıp da, ‘Kahrolsun İsrail, Kudüs Müslümanlarındır’ deyip, hem de Ramazan günü izleyicilerine Amerikan içeceğiyle iftar açtıran bir kanal özelliğine sahip olmadık biz, olmayacağız. Bu konuda ne olursa olsun taviz vermeyiz. Buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Özellikle mütedeyyin ve muhafazakar iş adamlarına... Bazı olaylara şahit oluyoruz ki gerçekten içimiz cız ediyor. bugün Amerika’nın Türkiye temsilcisi olan kanala reklam veren kurumlar, maalesef Akit’e reklam vermiyor. Biz yeri ve zamanı geldiğinde, bunları bir şekilde kamuoyuna deklare ederiz.

Diğer medyadan önemli farklarımızdan biri de, herhangi bir yan kuruluşumuz, holdingimiz yok. Gazetemize, televizyonumuza, haber sitemize kaynak oluşturacak herhangi bir mekanizma yok. Sadece sattığımız gazetenin bedeli ve reklamlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Özellikle birçok kanala verip de Akit TV’ye vermeyenleri de buradan açıkça kınıyorum. Hani diyoruz ya, Türkiye ümmetin son kalesi... Medyanın da son kalesinin Akit Medya Grubu olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum.