Medya ve reklam yatırımları 45 milyar lirayı aştı

Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu yayımlandı.

Buna göre, 2023’ün ilk altı ayında medya ve reklam yatırımları 45 milyar 290 milyon llira seviyesinde kaydedildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,25’lik bir büyüme yaşanan sektörde, medya yatırımları 37 milyar 510 milyon lira olurken, yapım, baskı, reklam veren hizmet bedeli gibi reklam yatırımları ise 7 milyar 780 milyon liraya ulaştı.

2023 ilk altı ayda tüm mecralar büyüme gösterdi

Toplam medya yatırımlarının yüzde 26,02’sini oluşturan TV yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,61 artışla 9 milyar 760 milyon lira oldu. Yüzde 40,22 büyüyen basın yatırımları ise 350 milyon lira ile toplam yatırımlar içinde yüzde 0,93’lük bir pay elde etti. Toplam payı yüzde 5,43 olan açık hava yatırımları dönemin en fazla büyüyen mecrası olarak toplam 2 milyar 40 milyon liralık hacme ulaşırken, ikinci en hızlı büyüyen radyo yatırımları 580 milyon lira ile yüzde 1,55’lik bir paya sahip oldu. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen mecralardan olan sinema ise 2023’ün ilk altı ayında yüzde 60,82’lik bir artışla 70 milyon lira yatırıma erişti. Sinemanın toplam medya yatırımları içindeki payı yüzde 0,19 oldu.

Dijital yatırımlar yükselişini koruyor, en büyük pay mobilde

2023’ün altı ayında dijitale yapılan reklam yatırımları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,59 büyüyerek toplam 24 milyar 710 milyon lira seviyesinde kaydedildi. Böylece dijitale aktarılan bütçe, toplam yatırımların yüzde 65,87’sine erişti. Yatırımların en büyük bölümü gösterim ya da tıklama bazlı uygulamalar ile video formatlara ayrılırken sosyal medya reklamları toplam dijital reklam yatırımlarının yüzde 45,29’unu oluşturdu.

Dijital medya reklamlarının yüzde 77’si mobil cihazlarda yapılırken, influencer’larla gerçekleştirilen kampanya, tanıtım ve içerik anlaşmalarının toplam hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç katın üzerinde büyüyerek 1 milyar 710 milyon liraya ulaştı.

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