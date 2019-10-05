Medya travmalara zemin hazırlıyor

Hasan Türkmen Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), sosyal hayatta karşılaşılan psikolojik problemlerin insan üzerindeki etkileri ve çözüm yollarına dair “Kendilik Serüvenimiz” başlığı altında psikoloji seminerleri başlattı. KAGEM Konferans salonunda düzenlenen seminer dizisinin ilki, Psikolog Gülşah Akçay Civriz ile travmaların kişi ve toplum üzerindeki etkileri üzerine gerçekleşti. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Civriz, “Travma, kişinin korku, dehşet veya çaresizlik hissine kapılma durumunda yaşadığı bir sağlık sorunudur. Algı gerçekliktir ve çokça gördüğümüz, detaylarına vakıf olduğumuz ve kendimizi olaydakilerin yerine koyarak hayalimizde canlandırdığımız travmatik olaylar, beynimizde bu durumu sanki biz yaşamışız gibi etki oluşturabilir. Bu sebeple medyada travmatik olayların detaylı içerik ve görsel takibi sakıncalıdır. Medya bugün, toplumsal travmalara neden olan en büyük güçlerden biridir” şeklinde konuştu.