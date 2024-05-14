Medya bu skandalı neden görmüyor acaba? Bunun adı bal gibi darbe teşebbüsüdür kardeşim

Gaffar Yakınca, Türkiye Cumhuriyeti’nin dört eski bakanına, bürokratlarına, üst düzey siyasetçilerine yönelik Ankara Emniyeti’nde hazırlanan kumpas dosyasının medyada yeterince yer bulmamasını eleştirdi. “Kim kiminle hesaplaşır bilmem, aklım o kadar derin kulislere ermez. Ama şayet, seçimle gelmiş bir iktidarın dört bakanına birden emniyet eli ile kumpas kurulmuş ise bunun adı darbe teşebbüsüdür kardeşim” diyen Yakınca, Aydınlık gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Medya Ankara Emniyetindeki skandalı neden görmüyor acaba?

Muhalif basında suçüstü yakalanmışların suskunluğu var bunu anlıyorum.

Peki diğer gazeteciler? Gördüğüm kadarı ile bir tek Sabah’tan Mahmut Övür yazdı ve Nedim Şener TV’de dile getirdi. Bunun dışında herkes havaya bakıyor.

İnsan gerçekten hayret ediyor, böylesi ciddi bir olayın Özgür Özel’in görüşmeleri kadar değeri yok mu?

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İddiaya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin dört eski bakanına, bürokratlarına, üst düzey siyasetçilerine yönelik bir kumpas dosyası hazırlanmış ve biz bu kumpası Almanya’ya hizmet eden bir sözde gazetecinin yayınında “kazara” öğreniyoruz! Olayın aslı astarı olmalı ki İçişleri Bakanlığı pek çok emniyet mensubunu açığa aldı, soruşturma başlattı.

Şimdi bir takım muhalif medya ve FETÖ -büyük ihtimalle suçüstü yakalanmış olmanın telaşı ile- işi iktidarın iç hesaplaşması gibi etiketlemenin peşinde. Kim kiminle hesaplaşır bilmem, aklım o kadar derin kulislere ermez. Ama şayet, seçimle gelmiş bir iktidarın dört bakanına birden emniyet eli ile kumpas kurulmuş ise bunun adı darbe teşebbüsüdür kardeşim.”

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