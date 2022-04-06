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Dünya Medvedev'den flaş itiraf: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak
Dünya

Medvedev'den flaş itiraf: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak

Rusya'nın eski devlet başkanı ve Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden olan Dmitry Medvedev, Rus liderin Ukrayna'ya açtığı savaşın nihai hedefini açıkladı: Vladivostok'tan Lizbon'a kadar uzanan bir Rus İmparatorluğu. Medvedev ayrıca "En büyük hedeflerimizden biri Ukraynalıların yanlış fikirlerle dolu zihinlerine ulaşıp bunları değiştirmek" sözleriyle, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmaya kararlı olduklarını da vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:57:00 -
Medvedev'den flaş itiraf: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 42 gün geride kalırken, dünya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 37 km uzakta bulunan Buça kentindeki katliam nedeniyle Rusya lideri Putin'e öfke kusuyor. Ancak ortaya atılan iddialar işgalin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı yönünde.

Putin'in imparatorluk hayali

Rusya eski Devlet Başkanı Dimitry Medvedev de, Telegram üzerinden yaptığı yayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir Rus imparatorluğu kurmaya çalıştığını söyledi.

"Rusya'nın görevi Ukrayna'yı nazilerden arındırmak"

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki görevinin ülkeyi "Askerden ve Nazilerden arındırmak" olduğunu, bu görevlerin bir gecede tamamlanmayacağını ve sadece savaş alanında çözülmeyeceğini belirtti.

"Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan bir Avrasya"

Ukraynalıların bir kısmının "sahte söylentilerle dolu kanlı bilincini" değiştirmek gerektiğini öne süren eski devlet başkanı, mesajına emperyalist imalarla ve çok daha geniş bir planla devam etti:

"Hedef, Ukrayna'nın gelecek nesilleri için barış ve nihayet Lizbon'dan Vladivostok'a kadar uzanan bir Avrasya inşa etme olasılığı."

 

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