Medvedev batılı ülkeleri uyardı: Gerçek savaşa zorlamayın

Le Maire France Info kanalında, Ukrayna’ya karşı açtığı savaş nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayacaklarını belirterek "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız." ifadesini kullanmıştı.

France Info kanalında Le Maire'in, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamakta kararlı olduklarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

"Ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür"

Ardından, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Le Maire'in sözlerine tepki göstererek, "Bugün bir Fransız bakan 'Rusya'ya karşı savaş açtıklarını' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin. Ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." yorumunda bulundu.

"Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız"

Liberation gazetesinde yer alan habere göre ise, Le Maire, bu sabah kullandığı "Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız." sözlerindeki "savaş" kelimesinin uygun olmadığını ve Ukrayna’daki gerilimi azaltma stratejilerine uymadığını ifade etti.