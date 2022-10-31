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Gündem Medrese talebelerine ikramda bulunmak istedi! Esnafın tatlı telaşı izleyenlerin içini ısıttı
Gündem

Medrese talebelerine ikramda bulunmak istedi! Esnafın tatlı telaşı izleyenlerin içini ısıttı

İstanbul'da bir esnafın medrese talebelerini uzaktan gördükten sonra, onlara çikolata ikram etmek için yaşadığı tatlı telaş, izleyenlerin içini ısıttı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 19:23:00 -
Medrese talebelerine ikramda bulunmak istedi! Esnafın tatlı telaşı izleyenlerin içini ısıttı

İstanbul'da bir grup talebe, kaldırımda eğitim aldıkları medreseye doğru birlikte ilerlerken, talebeleri uzaktan gören esnaf hızlıca dükkanına girdi.

Öğrencilere ikramda bulunmak için koşturan esnaf, elinde bir avuç çikolata ile geri döndü.

Medrese talebelerine ikramını yetiştirmek için koşturan esnafın tatlı telaşı güvenlik kameralarına yansırken izleyenlerin içini ısıttı.

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