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Medipol Mega Üniversite Hastanesi, "Mükemmeliyet Merkezi" olma yolunda

İstanbul Medipol Üniversitesi ve Dünya Üroloji Derneği (SIU) iş birliği ile Medipol Mega’da yapılan ameliyatlar dünyanın farklı bölgelerinde bulunan SIU üyelerine canlı olarak izlettirildi, tüm dünyadan ürologlar ameliyata katılım sağladı- İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi'nin organizatörlüğünde yapılan ameliyatları dünyaca ünlü ürologlar Dr. Esteban Emiliani, Dr. Daniel Pérez Fentes, Dr. Thomas Herrmann ve Dr. Josep Gaya Sopena gerçekleştirdi

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:06
Medipol Mega Üniversite Hastanesi, "Mükemmeliyet Merkezi" olma yolunda

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi, "Mükemmeliyet Merkezi" olma yolunda önemli bir adımı daha tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Dünya Üroloji Derneği (SIU) iş birliği ile Medipol Mega’da yapılan ameliyatlar dünyanın farklı bölgelerinde bulunan SIU üyelerine canlı olarak izlettirildi, tüm dünyadan ürologlar ameliyata katılım sağladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve SIU iş birliği ile geçen hafta düzenlenen Grand Rounds etkinliği bünyesinde yapılan 4 ameliyat (Üreteroskopi, mini PCNL, BiTUEP ve TURBT) SIU Akademi sitesinden SIU üyelerinin izleyip katılım göstermeleri için canlı yayınlandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi'nin (UTF) organizatörlüğünde yapılan ameliyatları dünyaca ünlü ürologlar Dr. Esteban Emiliani, Dr. Daniel Pérez Fentes, Dr. Thomas Herrmann ve Dr. Josep Gaya Sopena gerçekleştirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi bu etkinlikle Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mükemmeliyet merkezleri kurulmasına yönelik genelgenin kriterlerinden birisini daha tamamlamış oldu.

Türkiye’deki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki altyapısı uygun olan hizmet birimleri özel bir sağlık hizmet başlığında ‘mükemmeliyet merkezi’ olarak tanımlanırken Medipol Mega Hastaneler Kompleksi bu kapsamda Grand Rounds etkinliği ile canlı cerrahi kurs düzenlemiş oldu. Medipol, üroloji alanında başlattığı pilot çalışmaya diğer kliniklerde de devam edecek.

- Ameliyatlar için tv stüdyosu kuruldu

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Albayrak’ın da katkı sağladığı ameliyatlarda UTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jean de la Rosette TV stüdyosunda moderatörlük görevini üstlendi.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen doktorların kendi ekipleriyle yaptığı ameliyatları Prof. Dr. Rahim Horuz koordine ederken Doç. Dr. Yunus Oktay da her ameliyata eşlik etti, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz ise ameliyatları asiste etti. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde yapılan operasyonların tüm ayrıntıları canlı yayınlandı, oluşturulan TV stüdyosunda da ameliyatlarla ilgili sorulara anında cevap verildi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, UTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pilar Laguna, Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Erkurt, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Yiğit Akın ve Koç Üniversitesi Hastanesinden Dr. Murat Can Kiremit TV stüdyosunda gelen soruları cevapladı.

- Medipol UTF VE tıp fakültesi öğrencileri de katıldı

İnteraktif olması açısından benzerlerinden ayrılan ameliyatları İstanbul Medipol Üniversitesi UTF ve Tıp Fakültesi öğrencileri de takip etti. Ameliyatla ilgili yönelttikleri sorulara anlık cevap alan öğrenciler ameliyatlara katılımları dolayısıyla SIU Sertifikası alacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:06
  1. İstanbul Medipol Üniversitesi
  2. üroloji ameliyatı

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