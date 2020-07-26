Medipol Başakşehirli futbolcular ölümden döndü
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle kendi stadına hareket etti. Takımın şehir turu attığı sırada otobüs üst geçide yanaştığı sırada futbolcular dehşeti yaşadı. Üst geçide çarpmaktan son anda kurtuldular.
Medipol Başakşehir'in Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğun kutlamaları başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi. Yolculuk sırasında ise korkunç bir olay yaşandı.
Futbolcular otobüsün üzerinde eğlendikleri sırada bir üst geçitten geçildi. Üst geçidin alçak olması nedeniyle futbolcuların başı duvara çarpacağı esnada hepsi eğilerek adeta ölümden kurtuldu.
Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.
Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.