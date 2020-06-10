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Spor

Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba'nın acı günü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:52:09 -
Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba'nın acı günü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in Senegalli futbolcusu Demba Ba'nın babası vefat etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan taziye mesajında, "Senegalli futbolcumuz Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba'nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Demba Ba'nın acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Senegalli oyuncumuz ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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