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Medipol Başakşehir'in rakibi MKE Ankaragücü

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de yarın Afyonkarahisar'da başkent temsilcisi ile karşılaşacak

09 Aralık 2018 Pazar 09:27
Medipol Başakşehir'in rakibi MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir, yarın Afyonkarahisar'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 

Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beş maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor yenilgisi ile sona eren Medipol Başakşehir, 14 hafta sonunda 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgisi olan MKE Ankaragücü'nün ise 20 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Manuel da Costa ile sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci görev yapabilecek, sakatlığı geçen Eljero Elia'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:27
  1. Sivas
  2. Afyon
  3. Cüneyt Çakır
  4. Futbol
  5. Medipol Başakşehir
  6. MKE Ankaragücü
  7. Spor Toto Süper Lig
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