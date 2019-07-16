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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

- Turuncu-lacivertli takımın antrenmanında yapılan çift kale maçta kazanan ekibi AA'nın görüntüleri belirledi

16 Temmuz 2019 Salı 21:00
Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı


SALZBURG (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Salzburg şehrindeki kampın 9. gününde futbolcular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam idmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve pas çalışması ile süren idman yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.


- İdmanda kazanan takımı VAR belirledi


Antrenman sonunda oynanan çift kale maç ise kıran kırana geçti.

Yeşil takımın attığı ikinci gole Mossoro ofsayt gerekçesiyle yoğun şekilde itiraz etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı kameramanı Murat Karadağ'ın çektiği görüntülere başvuruldu.

Robinho, Arda Turan, Stefano Napoleoni ve Aurelien Chedjou'nun ofsayt olmadığı yönündeki itirazları kamera kayıtlarıyla da doğrulandı ve karşılaşmayı yeşil takım kazandı.

Kazanan takımın oyuncuları büyük sevinç yaşarken, Mossoro'nun itirazları ise bir süre daha devam etti.


- Dört oyuncu ayrı çalıştı


Demba Ba kas zorlanması, Uğur Uçar da kas ezilmesi sebebiyle salonda çalıştı. Ajax ile oynanan maçta kas zorlanması nedeniyle oyundan çıkan ve tedavisi süren Fredrik Gulbrandsen ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

Tedavisi süren Alexandru Epureanu da salonda çalıştı.


- Üçüncü hazırlık maçı


Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:00
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