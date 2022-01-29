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Spor Medipol Başakşehir'den Onyekuru atağı
Spor

Medipol Başakşehir'den Onyekuru atağı

Medipol Başakşehir, Olimpiakos’ta forma giyen Henry Onyekuru’yu sezon sonuna kadar kiralamak için çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 21:43:00 -
Medipol Başakşehir'den Onyekuru atağı

Medipol Başakşehir, Edin Visca’nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor.

Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti.

Turuncu mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, Başakşehir Olimpiakos’a yeni bir teklif daha yapacak.

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.

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