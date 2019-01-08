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Medipol Başakşehir'den geleceğe dönük transfer

- Turuncu-lacivertli takım, Altınordu'dan transfer ettiği 22 yaşındaki Alican Özfesli ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

08 Ocak 2019 Salı 20:45
Medipol Başakşehir'den geleceğe dönük transfer


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Alican Özfesli'yi kadrosuna dahil etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Altınordu'dan transfer edilen Alican Özfesli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Genç oyuncunun bu sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyeceği kaydedilen açıklamada, "Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:45
  1. Alican Özfesli
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

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