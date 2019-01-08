Medipol Başakşehir'den geleceğe dönük transfer





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Alican Özfesli'yi kadrosuna dahil etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Altınordu'dan transfer edilen Alican Özfesli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Genç oyuncunun bu sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyeceği kaydedilen açıklamada, "Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



