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Medipol Başakşehir'den büyük başarı

- Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de son 19 yılda 20. hafta sonunda en yakın rakibiyle en büyük puan farkını yakalayan takım oldu

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Medipol Başakşehir'den büyük başarı


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.


- Galatasaray, 11 puan fark yakalamıştı


Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.

Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.

Süper Lig'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer alıyordu.

Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.


- Son 20 yıldaki tablo


Süper Lig'de 20. haftalar sonu itibarıyla lider ve ikinci sıradaki takımın puan farkı şöyle oldu:

Sezon Birinci Puan İkinci Puan Fark
2018-2019 Medipol Başakşehir 44 Galatasaray 36 8
2017-2018 Medipol Başakşehir 43 Galatasaray 41 2
2016-2017 Beşiktaş 44 Medipol Başakşehir 42 2
2015-2016 Beşiktaş 50 Fenerbahçe 46 4
2014-2015 Beşiktaş 47 Fenerbahçe 46 1
2013-2014 Fenerbahçe 44 Galatasaray 40 4
2012-2013 Galatasaray 37 Antalyaspor 33 4
2011-2012 Galatasaray 46 Fenerbahçe 42 4
2010-2011 Trabzonspor 44 Bursaspor 44 0
2009-2010 Fenerbahçe 44 Galatasaray 43 1
2008-2009 Sivasspor 42 Trabzonspor 42 0
2007-2008Galatasaray 45 Fenerbahçe 44 1
2006-2007Fenerbahçe 41 Galatasaray 37 4
2005-2006 Fenerbahçe 52 Galatasaray 48 4
2004-2005 Fenerbahçe 50 Galatasaray 48 2
2003-2004 Beşiktaş 47 Fenerbahçe 44 3
2002-2003 Beşiktaş 50 Gençlerbirliği 43 7
2001-2002 Galatasaray 46 Beşiktaş 43 3
2000-2001 Galatasaray 45 Fenerbahçe 45 0
1999-2000 Galatasaray 51 Beşiktaş 40 11


- Süper Lig'in "en"leri Medipol Başakşehir'de


Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.

Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursaspor kalesinde gördü.

Gol averajında da +21'e ulaşan Abdullah Avcı'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
  1. Futbol
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  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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