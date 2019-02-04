Medipol Başakşehir'den büyük başarı
- Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de son 19 yılda 20. hafta sonunda en yakın rakibiyle en büyük puan farkını yakalayan takım oldu04 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.
- Galatasaray, 11 puan fark yakalamıştı
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.
Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.
Süper Lig'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer alıyordu.
Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.
- Son 20 yıldaki tablo
Süper Lig'de 20. haftalar sonu itibarıyla lider ve ikinci sıradaki takımın puan farkı şöyle oldu:
|Sezon
|Birinci
|Puan
|İkinci
|Puan
|Fark
|2018-2019
|Medipol Başakşehir
|44
|Galatasaray
|36
|8
|2017-2018
|Medipol Başakşehir
|43
|Galatasaray
|41
|2
|2016-2017
|Beşiktaş
|44
|Medipol Başakşehir
|42
|2
|2015-2016
|Beşiktaş
|50
|Fenerbahçe
|46
|4
|2014-2015
|Beşiktaş
|47
|Fenerbahçe
|46
|1
|2013-2014
|Fenerbahçe
|44
|Galatasaray
|40
|4
|2012-2013
|Galatasaray
|37
|Antalyaspor
|33
|4
|2011-2012
|Galatasaray
|46
|Fenerbahçe
|42
|4
|2010-2011
|Trabzonspor
|44
|Bursaspor
|44
|0
|2009-2010
|Fenerbahçe
|44
|Galatasaray
|43
|1
|2008-2009
|Sivasspor
|42
|Trabzonspor
|42
|0
|2007-2008
|Galatasaray
|45
|Fenerbahçe
|44
|1
|2006-2007
|Fenerbahçe
|41
|Galatasaray
|37
|4
|2005-2006
|Fenerbahçe
|52
|Galatasaray
|48
|4
|2004-2005
|Fenerbahçe
|50
|Galatasaray
|48
|2
|2003-2004
|Beşiktaş
|47
|Fenerbahçe
|44
|3
|2002-2003
|Beşiktaş
|50
|Gençlerbirliği
|43
|7
|2001-2002
|Galatasaray
|46
|Beşiktaş
|43
|3
|2000-2001
|Galatasaray
|45
|Fenerbahçe
|45
|0
|1999-2000
|Galatasaray
|51
|Beşiktaş
|40
|11
- Süper Lig'in "en"leri Medipol Başakşehir'de
Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.
Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.
Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursaspor kalesinde gördü.
Gol averajında da +21'e ulaşan Abdullah Avcı'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.
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