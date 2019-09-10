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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

10 Eylül 2019 Salı 20:22
Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Milli takımlarda bulunan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay idmana katılmadı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:22
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