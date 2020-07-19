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Spor

Medipol Başakşehir'de şampiyonluk sevinci

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, büyük sevinç yaşadı - Medipol Başakşehirli futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler bitiş düdüğüyle birlikte elde edilen başarıyı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:44:09 -
Medipol Başakşehir'de şampiyonluk sevinci

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tüm takım saha içinde sevinç yumağı oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, başkan, yöneticiler ve futbolcular saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de bazı oyuncuların duygulu anlar yaşadığı da görüldü.


- Dev pankart


Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir,'in şampiyonluğunu tribünde dev pankart açıldı.

Pankartın üzerinde "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı. Bu sırada stat hoparlörlerinden de Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Medipol Başakşehir marşlarına saha kenarından atılan konfetiler de eşlik etti.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında stattaki elektronik tabelalarda da şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehirli oyuncuların fotoğrafları gösterildi.


- Şampiyonluğa özel tişört


Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olan Medipol Başakşehir'de teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtlerini giydi ve şapkalarını taktı.

Tişörtlerin üzerinde, "Şampiyon Başakşehir" yazısı yer aldı. Ayrıca, dev balonlarda da "Türkiye'nin yeni şampiyonu" yazısına yer verildi.

Oyuncular, sahada bol bol fotoğraf çektirdi ve marşlara eşlik etti.


- Konyaspor'un galibiyeti şampiyonluk kutlamalarını erken başlattı


Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadele devam ederken, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluktaki en yakın rakibi Trabzonspor'un, İttifak Holding Konyaspor önündeki yenilgi haberi Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk coşkusunu erken başlattı.

Protokol tribününde yer alan turuncu-lacivertli ekibin yöneticileri ve yedek kulübesindeki futbolcular karşılaşma sürerken "Şampiyon Başakşehir" tezahüratları yaptı.

Yedek oyuncular da birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlamaya erken başladı.







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