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Spor

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-30 21:41:40 -
Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü ve çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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