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Spor

Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:36:27 -
Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Atiker Konyaspor ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, 16 Temmuz Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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