Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ettikleri antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.